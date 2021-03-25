Çam ağaçlarındaki görüntünün nedeni böcek çıktı

Vatandaşlar tarafından ağaçların hastalanmış olabileceği düşünülürken, pamukların oluşmasında özellikle Türkiye ve Yunanistan'da görülen 1 cm boyutundaki "Marchalina hellenica" isimli böcek türünün neden olduğu öğrenildi.

AĞACA ZARARI YOK

Ağaç kabuğunun altında ya da çatlaklarının arasında salgıladığı beyaz pamuksu salgı nedeniyle ağaçların gövde ve dallarında pamuk görüntülerine rastlanırken, Yeni Asır'a konuşan Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Entomoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enver Durmuşoğlu böceğin çam ağacından emdiği besisuyu ile beslendiğini söyledi.

Prof. Dr. Enver Durmuşoğlu, "Bu böceklerin ilaçlanmasını önermiyoruz. Çünkü bu böceklerin ürettiği şekerli materyalle karınca ve arılar besleniyor. Çam ağacına da çok fazla zararı yok" dedi.

■ MERT ALPDÜNDAR