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Haberler Yaşam Çam ağaçlarındaki görüntünün nedeni böcek çıktı

Çam ağaçlarındaki görüntünün nedeni böcek çıktı

'in semtinde bulunan 'ndaki çam ağaçlarının gövde ve dallarını parça parça beyaz pamuk görünümlü malzemenin kapladığı görüldü. Sevgi Yolu’nda çam ağaçlarının gövdesini ve dallarını kaplayan pamuksu görüntünün kaynağının bir böcek türü olduğu öğrenildi.

Çam ağaçlarındaki görüntünün nedeni böcek çıktı

25.3.2021

Vatandaşlar tarafından ağaçların hastalanmış olabileceği düşünülürken, pamukların oluşmasında özellikle Türkiye ve Yunanistan'da görülen 1 cm boyutundaki "Marchalina hellenica" isimli böcek türünün neden olduğu öğrenildi.

AĞACA ZARARI YOK

Ağaç kabuğunun altında ya da çatlaklarının arasında salgıladığı beyaz pamuksu salgı nedeniyle ağaçların gövde ve dallarında pamuk görüntülerine rastlanırken, Yeni Asır'a konuşan Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Entomoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enver Durmuşoğlu böceğin çam ağacından emdiği besisuyu ile beslendiğini söyledi.

Prof. Dr. Enver Durmuşoğlu, "Bu böceklerin ilaçlanmasını önermiyoruz. Çünkü bu böceklerin ürettiği şekerli materyalle karınca ve arılar besleniyor. Çam ağacına da çok fazla zararı yok" dedi.

■ MERT ALPDÜNDAR

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