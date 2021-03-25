ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 4 Nisan 2021'de yapılacak sınav için adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
MSÜ sınavına giriş belgeleri yayınlandı! MSÜ sınav giriş yerleri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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