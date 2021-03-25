  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam MSÜ sınavına giriş belgeleri yayınlandı! MSÜ sınav giriş yerleri...

MSÜ sınavına giriş belgeleri yayınlandı! MSÜ sınav giriş yerleri...

, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) (2021-MSÜ) giriş belgeleri erişime açıldı. İşte 2021 MSÜ sınav giriş belgesi...

MSÜ sınavına giriş belgeleri yayınlandı! MSÜ sınav giriş yerleri...

25.03.2021, 15:01

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 4 Nisan 2021'de yapılacak sınav için adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

MSÜ sınavına giriş belgeleri yayınlandı! MSÜ sınav giriş yerleri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.