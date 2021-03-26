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Haberler Yaşam Cumhuriyet Savcısı, doğum gününde başından vuruldu!

Cumhuriyet Savcısı, doğum gününde başından vuruldu!

Cumhuriyet Savcısı, doğum gününde başından vuruldu!

26.3.2021

YOZGAT Sorgun'da Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım (28), evinde arkadaşlarıyla doğum günü kutladığı sırada silahla başından vurularak yaralandı. Olay, önceki gece saatlerinde Salkım'ın Yazıcıoğlu Caddesindeki evinde meydana geldi. Aralarında kamu personellerinin de bulunduğu arkadaş grubu ile doğum günü kutlayan Salkım eğlence sırasında başından tabanca ile vuruldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Salkım, ameliyat edilerek tedaviye alındı. Özlem Salkım'ın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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