HATAY'DA, 2 arkadaşın barışmak için buluşması ölümle bitti. Olay, Kırıkhan ilçesi Mahmutlu mahallesinde meydana geldi. Tartışan 2 arkadaş barışmak için bir çiftlik evinde buluştu. İkili tartışmaya başlayınca Veysel Erkoç, arkadaşı Mustafa Zambak'ı tabanca ile 3 el ateş ederek öldürdü. Kaçan Veysel Erkoç, her yerde aranırken, ölen Mustafa Zambak'ın cenazesi Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Barışmak için çağırdı kurşun yağmuruna tuttu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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