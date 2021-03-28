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Haberler Yaşam Barışmak için çağırdı kurşun yağmuruna tuttu

Barışmak için çağırdı kurşun yağmuruna tuttu

Barışmak için çağırdı kurşun yağmuruna tuttu

28.3.2021

HATAY'DA, 2 arkadaşın barışmak için buluşması ölümle bitti. Olay, Kırıkhan ilçesi Mahmutlu mahallesinde meydana geldi. Tartışan 2 arkadaş barışmak için bir çiftlik evinde buluştu. İkili tartışmaya başlayınca Veysel Erkoç, arkadaşı Mustafa Zambak'ı tabanca ile 3 el ateş ederek öldürdü. Kaçan Veysel Erkoç, her yerde aranırken, ölen Mustafa Zambak'ın cenazesi Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
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