Bahar Candan’ın nasıl yaralandığı ortaya çıktı

Uludağ'a 24 Mart Çarşamba günü biri kadın, diğeri erkek 2 arkadaşıyla birlikte gelen Bahar Candan, gece 04:00 sıralarında saldırıya uğradığını söyleyerek otel görevlilerinden yardım istedi. Otel çalışanlarının haber vermesi üzerine sabaha karşı otele gelen jandarma, Bahar Candan ve arkadaşlarının ifadelerini aldı. Candan, İstanbul'dan birlikte Uludağ'a geldiği Murat D. tarafından yüzüne telefonla vurularak dövüldüğünü ileri sürüldü.

"TARTIŞTIK AMA BEN YAPMADIM"

Bahar Candan'ı dövdüğü ileri sürülen Murat D. çektiği video görüntüleriyle kendini savunurken, savcılığa olayı kendisinin gerçekleştirmediğini, otele gelen başka bir erkek tarafından yapıldığını söyledi.

Otel çalışanları da ifadelerinde; Bahar Candan'ın beraber geldiği kişilerden sonra, gece saatlerinde otele başka erkeklerin geldiğini ve Candan'ın bunlardan biriyle odaya gitmesi üzerine, beraber geldiği Murat D. ile tartıştığını söylediler.

Odaya gittiği kişiden para aldığı ileri sürülen Bahar Candan'ın olayın ardından Bursa'da bir hastaneye gittiği ancak burada tedavi olmayı redderek İstanbul'da bir estetik merkezine başvurduğu öğrenildi.Savcılığın soruşturma başlattığı olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alındığı bilgisine ulaşıldı.