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Usta sanatçı hayatını kaybetti! ( kimdir?)

Son dakika... Türk televizyon tarihine damga vuran projelerde yer alan oyuncu ve seslendirme sanatçısı hayatını kaybetti. Kahreden haberi ise, duyurdu.

Usta sanatçı hayatını kaybetti! Kaya Akarsu kimdir?

30.03.2021, 13:22 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021, 13:22

Usta sanatçı Kaya Akarsu 78 yaşında yaşamını yitirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Tiyatro ve sinema sanatçısı Kaya Akarsu'nun vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

KAYA AKARSU KİMDİR?

Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu olan Kaya Akarsu, 1970 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'na girdi. Çeşitli sinema ve dizi filmlerde de oyunculuk yapan sanatçı, 1995 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'na atandı. Bazı televizyon programlarında sunuculuk da yapan Kaya Akarsu, aynı zamanda deneyimli bir seslendirme sanatçısıydı.

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