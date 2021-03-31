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Haberler Yaşam Akıncı yeni bölümde heyecan dorukta!

yeni bölümde heyecan dorukta!

Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi 'nın yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz hafta heyecan dolu bir final sahnesi olan Akıncı'nın yeni bölüm fragmanı merak uyandırdı. 'Akıncı yeni bölüm fragmanı izle' ise günün en çok arananları arasında yerini aldı. İşte Akıncı yeni bölümde yaşanacaklar...

Akıncı yeni bölümde heyecan dorukta!

31.03.2021, 15:36 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021, 15:46

Atv'de izleyicisi ile buluşan Akıncı'nın yeni bölüm fragmanı izleyenlerde heyecan uyandırdı. Dizinin geçen hafta yayınlanan bölümünde, Nergis son anda Akıncı'nın müdahalesiyle Köksal'ın tuzağından kurtulur. İstanbul'da ise yeni ve çok güçlü bir savaşçı şehrin altını üstüne getirmeye başlamıştır. Kor-Han!

Cevdet ise Londra'dan döndüğünde Nergis'e yapılan saldırıyı araştırmaya başlar. Nergis'e bu tuzağı kuran Aylin ve Köksal ise Cevdet'in kendilerine yaklaşmaması için harekete geçer. Cevdet, Gizli Yapı'nın bütün adamlarının öldürüldüğünü öğrenir. Bu işin arkasında Acı Getirenler'in olduğunu bilmemektedir. Onu çok daha kötü bir sürpriz beklemektedir. Kor-Han ise Akıncı'yı tüm ülke önünde ölümcül bir savaşa davet eder.

AKINCI 14. BÖLÜM FRAGMANI

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