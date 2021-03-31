Başbakan Mario Draghi aşı için sıra bekledi

İtalya'nın 'Süper Mario' lakaplı 73 yaşındaki Başbakanı Mario Draghi ve eşi Maria Serenella Cappello, Kovid-19'a karşı AstraZeneca aşısı oldu. Draghi ve eşi Cappello'nun Lazio kentindeki Roma Termini Garı'na kurulan merkezde aşı sırası beklediği dikkat çekti. Avrupa'da aşı tedariklerinde yaşanan gecikmeler nedeniyle İtalya'da aşılama uygulaması yavaşlamış, geçtiğimiz cuma gününden itibaren yeniden AstraZeneca Oxford aşısı kullanılmaya başlamıştı.