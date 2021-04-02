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Haberler Yaşam Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme

Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme

Başkan , Başkanı General El-Burhan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede - ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme

02.04.2021, 15:20 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021, 16:03

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı El-Burhan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Sudan ilişkileri ve bölgesel meseleler ele alındı.

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