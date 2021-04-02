Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı El-Burhan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Sudan ilişkileri ve bölgesel meseleler ele alındı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı General El-Burhan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Sudan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı El-Burhan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Sudan ilişkileri ve bölgesel meseleler ele alındı.
Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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