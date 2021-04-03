Bakanlıktan yapılan açıklamada, "TCG YAVUZ fırkateynimiz, 01 Nisan 2021'de NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) unsurları TCG KEMALREİS, ESPS MENDEZ NUNEZ ve ROS REGINA MARIA ile geçiş eğitimleri icra etti." ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG YAVUZ fırkateyninin NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) unsurları TCG KEMALREİS, ESPS MENDEZ NUNEZ ve ROS REGINA MARIA ile geçiş eğitimleri icra ettiğini bildirdi.
03.04.2021, 23:09
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "TCG YAVUZ fırkateynimiz, 01 Nisan 2021'de NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) unsurları TCG KEMALREİS, ESPS MENDEZ NUNEZ ve ROS REGINA MARIA ile geçiş eğitimleri icra etti." ifadelerine yer verildi.
‘TCG YAVUZ’ fırkateyni geçiş eğitimleri gerçekleştirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.