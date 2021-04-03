  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam ‘TCG YAVUZ’ fırkateyni geçiş eğitimleri gerçekleştirdi

‘TCG YAVUZ’ fırkateyni geçiş eğitimleri gerçekleştirdi

(MSB), TCG YAVUZ fırkateyninin NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) unsurları TCG KEMALREİS, ve ROS REGINA MARIA ile geçiş eğitimleri icra ettiğini bildirdi.

‘TCG YAVUZ’ fırkateyni geçiş eğitimleri gerçekleştirdi
AA

03.04.2021, 23:09

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "TCG YAVUZ fırkateynimiz, 01 Nisan 2021'de NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) unsurları TCG KEMALREİS, ESPS MENDEZ NUNEZ ve ROS REGINA MARIA ile geçiş eğitimleri icra etti." ifadelerine yer verildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘TCG YAVUZ’ fırkateyni geçiş eğitimleri gerçekleştirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.