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Haberler Yaşam Arsa anlaşmazlığında kan döküldü: 1 ölü

Arsa anlaşmazlığında kan döküldü: 1 ölü

Arsa anlaşmazlığında kan döküldü: 1 ölü

4.4.2021

OSMANIYE Düziçi'de arsa meselesi yüzenden akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Olay, gece saatlerinde Üzümlü Mahallesi'nde meydana geldi. Arsa meselesi yüzünden aralarında husumet bulunana Fevzi A. ve Güney Koç, konuşmak için buluştu. Şahıslar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce, Fevzi A. silahını çekerek Güney Koç'u başından vurarak öldürdü. Gözaltına alınan Fevzi A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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