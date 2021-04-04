Haciz memuruyla çocuk peşine düşmeye son

İzmir'de kazandığı davalarla adı 'Baba Avcısı'na çıkan avukat Varol Turbay, boşanmış çiftlerin çocuklarının adeta bir eşya gibi haciz memurları ile alınmasına son verecek 'Çocuk Teslimi Yasası'nın, Meclis'te önümüzdeki günlerde onaylanmasının beklendiğini söyledi. Avukat Turbay bu yeni yasayla, mağdur çocukların polisle zorla alındığı iç parçalayan görüntülerin son bulacağını dile getirdi.

AİLE İÇİ ŞİDDET AZALACAK

İzmirli avukat Varol Turbay, kanun taslağı olarak hazırlanan ve önümüzdeki günlerde çıkarılması beklenen Mağdur Hakları Kanunu'nun 16 maddesinde yer alan çocuk teslimi ile ilgili kararın milyonlarca kişi tarafından beklendiğini ve bu kararın çıkmasıyla aile içi şiddet ve kadın cinayetlerinde önemli oranda azalma olacağını belirtti. Bu madde sayesinde çocukların da psikolojisinin düzeleceğini belirten Turbay, "Boşanmış anne babaların çocukları artık bir eşya gibi haciz memurları ve polis tarafından kapılardan alınmayacak. Yeni hazırlanan kanuna göre, çocuk teslimine veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararı, yükümlüsü tarafından rızasıyla yerine getirilmediği takdirde diğer taraf veya vekili, adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüğüne başvurabilecek. Talebi alan müdürlük, teslim yükümlüsüyle irtibat kurarak belirlenen gün ve saatte kararda belirtilen koşullarda, herhangi bir işlem veya ihtara gerek kalmaksızın çocuğun bulunduğu adreste, müdürlükte veya belirlenen başka bir yerde karşı tarafa teslimini isteyecek" dedi.

105 GÜNLÜK KOVALAMACA

İzmir'de bir kamu kurumunda çalışan müvekkilinin yine kamu kurumunda çalışan eşinin kendisini aldattığı için boşanma davası açtığını ve dava sırasında çocukların velayetinin anneye verildiğini belirten Turbay, bu çocukları görmek için ön görülen zamanda annelerinin evde olmadığı için 105 gündür çocuk peşinde koştuklarını söyledi. Turbay, "Yeni yasa sayesinde baba ya da anne çocuğu mahkeminin verdiği gün ve saatte almak için çaba ve zaman harcamayacak. Bu kanun maddesinin onaylanmasının ardından, bizim yaptığımız gibi av peşinde koşar gibi, baba ile çocukları görüştürmek için kovalamaca yapmayacağız. Biz haciz memuru ve polisle kapıya gidiyoruz ama anne evde yok. Artık günlerce bu sorunu yaşayanların derdi son bulacak" dedi.

FATİH ŞENDİL