‘Gençlerin aktif vakalar içindeki oranı artıyor’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsüne yakalanan gençlerin sayısının arttığını açıkladı. TWİTTER'DAN açıklama yapan Koca, "65 yaş üstü büyüklerimizin son bir ayda vakalar içindeki oranı yüzde 14.39'dan 11.3'e düştü. Gençlerin aktif vakalar içindeki oranı ise artıyor. Onaları da koruyacağız" dedi.

ÇOCUKLARDA ARTIYOR

CERRAHPAŞA Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, son bir ayda sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde hastalığın çocuklarda daha fazla görülmeye başladığını söyleyerek şu bilgileri verdi: "Özellikle 5 yaş altının bulaştırıcılığı daha az. Ancak yeni mutant, yani virüsün değişmiş hali çok daha bulaşıcı. Bu bulaşıcılıktan tabii ki çocuklar da nasibini alıyor. Son bir ayda dünyanın her yerinde çocuklarda daha fazla vaka gözüküyor. Özellikle İngiliz mutantı çok daha fazla bulaşıcı. Ağır seyretmiyor ama kolay bulaşıyor. Hem 9 yaş altı çocuklarda hem de 9-18 yaş arasında artış var. Örneğin 40 bin civarında vaka varsa bunların 10'da biri çocuklar.