İlk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan ne zaman başlıyor?

Oruç ibadetini yerine getirecek olan Müslüman vatandaşlar Ramazan ayı için araştırmalara başladı. Bin geceden daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran Ramazan ayına kısa bir süre kaldı. Peki 2021 Ramazan ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak? İşte Diyanet takvimine göre Ramazan başlangıç tarihi...

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu yıl Nisan ayı içerisinde idrak edilecek olan Ramazan ayı 13 Nisan 2021 Salı günü başlayacak.

RAMAZAN NE ZAMAN?

Bu yıl Ramazan ayı 13 Nisan Salı günü başlayacak ve 12 Mayıs'ta sonlanacak. İlk oruç da 13 Nisan günü tutulmuş olacak.

RAMAZAN AYINDA ÖNEMLİ GÜNLER



Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı

Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi