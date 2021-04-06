AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? MEB AÖL sınav sonucu sorgulama ekranı...

Mart ayının son haftası gerçekleşen AÖL sınavı sonrası öğrenciler sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Sınava katılan öğrencilere sınav sorularına ve uygulanmasına itirazları için 5 takvim günü süresi verildi. Peki AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar bugün açıklanır mı? İşte detaylar....

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Sınavlar 29 Mart tarihinde sona erdi. Son yapılan sınav 1 Mart tarihinde tamamlanmış, AÖL sınav sonuçları 11 Mart'ta erişime açılmıştı.

Sonuçların bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

AÖL 3.DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖL 2.dönem sınavları 29 Mart tarihine bitti. Açık Öğretim Lisesi öğrenciler 3.dönem sınav tarihlerini araştırmaya başladılar. AÖL 3.dönem sınavlarının Temmuz ayında yapılması bekleniyor. Ancak koronavirüs nedeniyle sınav tarihlerinde değişiklik olabilir.