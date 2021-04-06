Burak Güngör: 'İhanete uğradım'

YouTube kanalında 1.58 milyon abonesi bulunan Burak Güngör, özel hayatına yönelik soruların sürekli tek kişi üzerinden ilerliyor olmasının artık kabak tadı verdiğini ifade ederken, yakın zamanda yanında bir kız arkadaşı ile çekmiş olduğu video'nun altına yapılan yorumlara sitem ederek, "Yanımda gördüğünüz her kızı sevgilim zannetmeyi bırakın. Zaten aksi bir durum olduğunda ben çatır çatır duyuruyorum, gizlemiyorum" dedi.

Ünlü Youtuber Burak Güngör nasıl bir evlenme teklifinde bulunmak istediğini açıklayarak sözlerine şu şekilde devam etti: " Karşımdaki kişiye bağlı. Sürprizlerden hoşlanan biri ise bol sürprizli bir şey yapardım fakat benim gibi sürprizlerden çok fazla hoşlanmayan biri ise daha sıradan ve sade bir şekilde talebimi dile getirirdim. Çok güzel bir evlilik teklifi edeceğimi küçüklüğümden beri hep hesaplarım kafamda ama o anki imkanlar dahilinde durumlar neye el veriyorsa o şekilde şaşalı bir evlilik teklifinde bulunurdum. Karşımdaki sürprizleri seven biri ise şov yaparım, köprüye adını yazdırırım! Böyle bir şey tabi ki yapmam ama güzel bir etkinlik hazırlarım. Cacık içerken içinden yüzük çıkar mesela! (Gülüyor).

İşte Burak Güngör röportajının tüm detayları...

Nasılsın?

Bol bol sıkılıyorum çok bunaldım.

Ortalarda yoktun pek bir süredir video da çekmiyordun.

Evet 2 ay yoktum. Hep aynı şeyleri yapmaktan sıkıldım. Şimdi işe biraz odaklanmak daha keyfimi yerine getirdi.

KABAK TADI VERDİ

Galiba sana sürekli özel hayatınla ilgili sorular sorulmasından da sıkıldın.

Evet! Yani aslında özel hayat ile ilgili soru sorulabilir ama sürekli tek kişi üzerinden soruluyor olması artık kabak tadı verdi.

En son birlikte olduğun kişiden sonra biri girdi mi hayatına?

İlişki anlamında mı? Yok hayır olmadı. Ne oldu olmuş mu yoksa? Öyle bir sordun ki kendimden şüpheye düştüm!

HER KIZI SEVGİLİM ZANNETMEYİ BIRAKIN!

Birtane video'nu yanında bir kız arkadaşın ile birlikte çektin ve altına sürekli Burak yanında kadın olmadan yapamıyor, yine yanında biri var gibi yorumlar yapıldı.

Evet ben de gördüm onları ve yanımdaki kişi arkadaşım. Zaten aksi bir durum olduğunda ben çatır çatır duyuruyorum, gizlemiyorum. Yanımda gördüğünüz her kızı sevgilim zannetmeyi lütfen bırakın!

Bizi şaşırtacak yeni proje ve planların var mı?

Yok. Çalışma üzerindeyim şu an yani var olan içeriklerimin yeni kısımlarını çekiyorum. Ekstra bir içerik yok şimdilik gelecek olan.

KÖPRÜYE ADINI YAZDIRIRIM!

Diyelim ki güzel giden bir ilişkin var ve evlenmeye karar verdin. Nasıl bir evlenme teklifinde bulunurdun?

Karşımdaki kişiye bağlı. Sürprizlerden hoşlanan biri ise bol sürprizli bir şey yapardım fakat benim gibi sürprizlerden çok fazla hoşlanmayan biri ise daha sıradan ve sade bir şekilde talebimi dile getirirdim. Çok güzel bir evlilik teklifi edeceğimi küçüklüğümden beri hep hesaplarım kafamda ama o anki imkanlar dahilinde durumlar neye el veriyorsa o şekilde şaşalı bir evlilik teklifinde bulunurdum. Karşımdaki sürprizleri seven biri ise şov yaparım, köprüye adını yazdırırım! Böyle bir şey tabi ki yapmam ama güzel bir etkinlik hazırlarım. Cacık içerken içinden yüzük çıkar mesela!

İHANETE UĞRADIM!

Hayatında bendeki bütün kredilerini tüketti dediğin biri var mı?

Yok ama var. Yakın zamanda bir ihanete uğradım, kardeşim dediğim çok yakın bir arkadaşım vardı ve öz kardeşim gibi severdim onu ama bende hiçbir kredisi kalmadı artık.

Hiç verdiğin bir sözden geri döndün mü?

Ben verdiğim bir sözü genelde tutarım, tutmadığım olduysa da özür dilerim buradan.

Duygusal boşluğa düştüğün zaman bunu ne ile doldurursun?

Dolduramam. Doldurmayı denemiyorum, üzgünsem de mutluysam da yaşayıp yüzleşiyorum. Eğer çok üzgünsem genelde uyumayı tercih ediyorum. Bir de direkt ateşim çıkıyor öyle bir huyum var.

Nasıl atlatıyorsun bu süreci?

Acile gidip serum taktırıyorum. Bir keresinde ilkokul zamanlarımda babamın aldığı şemsiyeyi kaybettiğim için neredeyse havale geçiriyordum.

Hiç vazgeçtin mi?

Vazgeçtim. Bazen bir insana karşı çok yükseliyorum, bu kız arkadaşım da olabilir normal arkadaşım da ve onun bütün sorunlarını kendi sorunlarımmış gibi üzerime almaya başlıyorum. Sürekli kovalıyorum ve halletmeye çalışıyorum. Sonrasında ters bir hareketini görüp değmez hissiyatına kapılıyorum ve vazgeçiyorum.

ASLA AFFEDEMEM!

Asla affedemem dediğin bir şey var mı hayatında?

Vefasızlık. Gerçekten affedemem. Bence yapılabilecek kötülüklerin en haincesi.

Çok yapıldı mı sana?

Ağırından yapıldı. Yapanların ellerine sağlık, onlar kendilerini biliyorlar.