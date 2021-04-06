11 ayın sultanı Ramazan ayına kısa bir süre kaldı.Ali Erbaş'ın açıklamasına göre koronavirüs salgını nedeniyle bu sene de camilerimizde teravih namazı kılınamayacak. Peki evde teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazı kaç rekattır? İşte Diyanet'e göre Teravih namazı kılınışı...

EVDE TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Teravih namazının camide cemaatle kılınması sünnettir ve sevabı çoktur. Ancak salgın koşullarından dolayı bu yıl evde kılınmasına karar verilmiştir.

- Yatsı namazının farzı ve son sünneti kılındıktan sonra teravih namazına başlanır.

- Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, bana uyanlara imam oldum" diye niyet ederek iftitah tekbirini alıp eller bağlanır.

-Sübhâneke okunur.

-Sübhaneke'nin okunması bitince, Eûzü-Besmele, Fatiha ve bir sûre okunur. Rükû ve secdeleri yaptıktan sonra ikinci rekata kalkılır.

- Besmele, fatiha ve bir sûre okuyup rükû ve secde yapılır ve oturulur. İkinci rekatın sonundaki bu ilk oturuşta "Ettehiyyatü, Allâhümme salli ve Allâhümme barik" okunur ve üçüncü rekata kalkılır.

- Üçüncü rekatın başında Sübhaneke okunur. Sonra Eûzü-Besmele, fatiha ve bir sure okunur. Sonra rükû ve secdeler yapılarak dördüncü rekata kalkılır.

- Besmele, fatiha ve bir sure okunur ardından yine rükû ve secdeler yapılıp oturulur.- Bu son oturuşta da Ettehiyyatü, Allâhüme salli, Allâhümme barik, Rabbenâ âtina ve Rabbena firli okuduktan sonra selâm verilir. Böylece teravih namazının ilk dört rekatı kılınmış olur.

- Bundan sonra ayağa kalkılarak tıpkı tarif ettiğimiz gibi dörder rekat kılınmaya devam edilerek yirmi rekat tamamlanır.

- Sonra da vitir namazı kılınır.