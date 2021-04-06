Maskeler için büyük denetim başlıyor

KOVİD-19 aşısını yaygın olarak vurmaya başlayan ve pandemi ile mücadelede yeni bir döneme geçen Türkiye'de maskeler için de büyük bir denetim başlatılacak. Bazı firmaların tıbbi maskelerde koruyuculuk oranını yüzde 90'lardan yüzde 98'e kadar çıkartan meltblown malzemeyi kullanmadıkları halde piyasaya "meltblown" etiketli ürün sunduklarını tespit eden TİTCK Piyasa Gözetim ve Denetim Kurumu, bu tür ürünlere sıkı bir denetim getiriyor.

Bugünden itibaren bu tür ürünlerin piyasadan toplatılması beklenirken sıkı denetime sektör temsilcilerinden de destek geldi. Bu tür ürünleri sunan firmalara büyük cezalar gelirken, sektör temsilcileri denetimlerin sıklaştırılmasını kendilerinin de desteklediklerini belirterek, "Sağlık Bakanlığı, sıkı denetim yapsın, çürük elmalar ayıklansın" dedi.

■ BARIŞ ŞİMŞEK