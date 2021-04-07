Tüketiciler elektrikli araç almak istiyor

ARAŞTIRMAYA göre, Türkiye'deki tüketiciler ortalamada; benzinli bir araca kıyasla elektrikli bir araca ortalama yüzde 19 daha fazla ödeyebileceklerini söylüyor. Aynı zamanda ortalama şarj süresi beklentilerini 28 dakika ve ortalama menzil beklentilerinin 406 kilometre olduğunu ifade ediyorlar. Sekiz ülkede yapılan araştırmada ise, tüketiciler için şarj süresi beklentisi 31 dakika ve 469 kilometre menzil olarak ifade edilmişti.

HEDEF 5 YIL İÇİNDE ALMAK

CASTROL'ÜN global araştırmasında önemli teknolojik gelişmelere rağmen, tüketiciler; elektrikli araçların pahalı olduğuna, şarj edilmesinin

uzun sürdüğüne ve kısa menzile sahip olduğuna inanıyor. Buna rağmen Türkiye'de tüketicilerin yüzde 58'i ortalamada 2025 yılında elektrikli araç almaya olumlu bakıyor. Bu tüketicilerin yüzde 68'i ise elektrikli araçları önümüzdeki 5 yıl içinde alabileceklerini düşünüyor.