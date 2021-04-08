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Korona direnci vakalarını da artırdı

Pandemi nedeniyle fiziksel aktivitenin kısıtlanması, mutfak alışkanlıklarının değişmesi, Kovid-19 nedeniyle yaşanan stres, direnci vakalarında artışa neden oldu.

Korona insülin direnci vakalarını da artırdı

8.4.2021

İnsülin direncinin tedavi edilmediği durumlarda diyabet, kalp hastalıkları, obezite ve kanser türlerine neden olabildiğini ifade eden Medicana International İzmir Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Irmak Üstün, "Günlük hayatta fiziksel aktivite yapmayanlar, sürekli bilgisayar başında çalışanlar, karbonhidrat ve yağ ağırlıklı beslenenler ve okula gitmeyip uzaktan eğitim gören çocuklar bile risk altında, vaka saylılarında büyük artış yaşanıyor" dedi.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

ÜSTÜN, "Öncelikle beslenme alışkanlıklarını değiştirilmeli, bisküvi, kraker, tatlılardan uzak durulmalı. Beyaz undan, kızartmadan, cipsten uzak durmak, tavuğun, balığın derisini tüketmemek, eti de ızgara olarak tüketmek, gün aşırı 40 dakikalık fiziksel aktivite yapmak gerekiyor" diye konuştu.

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