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Koronavirüste yeni : 18 türün birleşiminden oluşuyor

Tüm dünya 1,5 senedir koronavirüsle mücadele ederken yeni bir haberi daha geldi. 'da 18 mutasyonun birleşiminden oluşan yeni bir mutasyon türünün tespit edildiği bildirildi. Yeni türün, önceki mutasyonlara benzer özellikler gösterdiği ifade edildi.

Koronavirüste yeni mutasyon: 18 türün birleşiminden oluşuyor
İHA

08.04.2021, 10:27

Dünya genelinde koronavirüs salgınında en çok vakanın görüldüğü ikinci ülke olan Brezilya'dan endişe verici haberler gelmeye devam ediyor. Minas Gerais eyaletinde koronavirüsün 18 farklı mutasyonunun birleşiminden oluşan yeni bir mutasyon türünün tespit edildiği duyuruldu.

Federal Minas Gerais Üniversitesi Biyolojik Bilimler Enstitüsünde (UFMG) yapılan araştırmalar sonucu tespit edilen yeni mutasyonun, daha önce Brezilya'nın Amanozas eyaletinde görülen P1, Rio De Jenario'da ortaya çıkan P2, İngiltere'de görülen B.1.1.7 ve Güney Afrika'da görülen B.1.1.351 türleri ile benzer özellikler taşıdığı açıklandı.



"YENİ ÖZELLİKLERE DE SAHİP"
UFMG yetkilisi Renato Santana, "Yeni mutasyonun Brezilya'da halihazırda dolaşımda olan mutasyonlarla ortak özelliklere sahip olduğunu söylemek önemli. Ancak aynı zamanda yeni özelliklere de sahip, elimizdeki mutasyonlar evrim geçiriyor. Aşının ürettiği antikorların nötralize ettiği önemli bölgelerde değişiklikler var. Ancak aşıların etkinliği üzerinde herhangi bir etkisi olup olmadığını söylemek için henüz çok erken" ifadelerini kullandı.

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