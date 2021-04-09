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Haberler Yaşam Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip hayatını kaybetti

'in eşi hayatını kaybetti

'ndan yapılan açıklamada 'in eşi 'in 99 yaşında hayatını kaybettiği bilgisine yer verildi.

Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip hayatını kaybetti

09.04.2021, 14:25 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021, 14:27

Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip hayatını kaybetti.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada Edinburg Dükü olan Philip'in Windsor Kalesi'nde hayatını kaybettiği açıklandı.

Konu ile ilgili geniş bir bilgilendirmenin ilerleyen saatlerde yapılacağı açıklandı.

Prens Philip'in 99 yaşındaydı. Edinburgh Dükü, haziran ayında 100. doğum günün kutlayacaktı, eşi Kraliçe Elizabeth ile birlikte yakın zamanda koronavirüs aşısı yaptırmış, geçtiğimiz aylarda kendini iyi hissetmediği için "tedbiren" hastaneye kaldırılmıştı.

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