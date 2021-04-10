Ayrıldığı nişanlısının kapısında can verdi

MANİSA'DA bir kişi şirket aracının içinde canına kıydı. Olay Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Selvitepe Mahallesi'nde meydana geldi. Selvilitepe Mahallesi Sun Sokak üzerinde park halinde duran araç içinden silah sesini duyan vatandaşlar, durumu polis ve 112 ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bir tüp firmasında dağıtım görevlisi olarak çalışan Doğukan Karaosman (31) kalbine tabanca ile ateş ettiğini ve hayatını kaybettiğini belirledi. Çevrede araştırma yapan polis, Karaosman'nın kısa süre önce ayrıldığı nişanlısının evinin önünde intihar ettiğini belirledi.

■ SERKAN ÖZCAN