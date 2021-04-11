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Haberler Yaşam Cinayet kurbanı Emine gelinlikle uğurlandı

Cinayet kurbanı Emine gelinlikle uğurlandı

Cinayet kurbanı Emine gelinlikle uğurlandı

11.4.2021

ELAZIĞ'DA iki gün önce barakada bıçaklanarak öldürülen 18 yaşındaki Emine Fulya Akçelebi dün gözyaşları arasında tabutunun üzerine örtülen gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı. Olay, iki gün önce merkeze bağlı Aksaray Mahallesi Kuleli Sokak'taki boş bir arazi üzerindeki barakada meydana gelmişti.

Salih Yılmaz Coşkun (21), kız arkadaşı olduğunu iddia ettiği ve çevresinde Bahar ismiyle bilinen 18 yaşındaki Emine Fulya Akçelebi'yi, barakada defalarca bıçaklayıp öldürdükten sonra kaçmıştı. Şüphelinin arkadaşlarını arayarak "sevgilimi öldürdüm" demesiyle olay ortaya çıkmış, kaçan zanlı ise polisin yaptığı operasyonla saklandığı dedesinin evinde yakalanıp tutuklanmıştı.

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