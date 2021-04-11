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Haberler Yaşam Hercai yeni bölüm canlı izle Hercai 67. bölüm canlı izle |

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ekranlarının sevilen dizisi Hercai yeni bölümüyle seyircisiyle buluştu. Reyyan ve Miran'ın birbirlerine olan sevgisi Hercai severler tarafından soluksuz takip ediliyor. Hercai'de bu hafta, "Hiçbirinize rahat yüzü göstermeyeceğim, sonu müebbet bile olsa..." sözü dikkat çekiyor.

Hercai yeni bölüm canlı izle Hercai 67. bölüm canlı izle |

11.04.2021, 19:53

HERCAİ DİZİSİNDE BU HAFTA

Umut'un, Füsun'un adamları tarafından kaçırılmasıyla hem Reyyan'ın hem de Miran'ın dünyası başına yıkılmıştır. Miran kararlıdır, bir söz verir sevdiği kadına; neye mal olursa olsun oğlunu bulacak ve eve getirecektir. Bu amaçla Füsun'un karşısına çıkar ve ne istediğini sorar. Füsun, Miran'ın anlaşma teklifi karşısında şaşkındır. Ondan yerine getirilmesi hayli güç bir şey yapmasını ister. Miran düşünmeden kabul eder. Ancak bu kez oğluna kavuşmasının önündeki engel babaannesidir. Azize, Umut'u kendi yöntemleriyle almayı kafasına koymuştur. Miran'a yardım eden sürpriz isim kim? Füsun'un akıbeti ne olacak?

HERCAİ 67. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

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