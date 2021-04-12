‘Tam kapanma yerine herkes kurallara uysun’

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Ramazan'da beklenen önlemlerle ilgili konuştu.

Koronaya karşı tam kapanma olup olmayacağı hakkındaki düşüncesini açıklayan hoca, "Tam kapanma çok konuşuluyor.

Ben bunun uygulanabileceğini düşünmeyenlerdenim.

Yani bugünlerde tam kapanma bekleyenler önce kendilerini kontrol etmeli. Hükümet tedbirlerinden önce vatandaş kendi bilinciyle tedbirini alırsa rakamlar geçen seneki gibi minimuma iner" dedi.

Aydın, ayrıca vatandaşlara, pandemi kurallarına uymayan esnaftan kesinlikle alışveriş yapmamaları çağrısında bulundu.



KALABALIK ORTAMDAN KAÇININ

Çözümü sadece halka yüklemeyi de doğru bulmadığını dile getiren Prof. Aydın, "Kamuya ait tedbirler, Ramazan'ın seyri, bireylerin uyumu ve denetlemelerin sıkılaştırılması üçlüsüyle sonuç elde edilebilir. Ancak vakaların azalmasında vatandaşa düşen görevler öncelik taşıyor. Dolmuştaki yoğunluktan kafe restoranlara, aile ziyaretlerinden site toplantılarına kadar herkesin faktör olduğu bir yoğunluk yaşanıyor. Oysa ki zorunlu olmadıkça kalabalıklarda bulunmamalı. Vatandaşın hizmet aldığı yerler, alışveriş ettikleri esnaf ve gittikleri mekanlarda kurallara uyulmuyorsa, özdenetim prensibiyle bu işletmelerden hizmet alımı ya da alışveriş kesilmeli" dedi.

Prof. Dr. Kemalettin Aydın



VAKALAR DÜŞÜŞE GEÇECEKTİR

Kendi analizlerine göre Ramazan'da belirli bir düşüş olacağını savunan Aydın, "Türkiye'de tam kapanma mümkün olmayacaktır.

Ama geçtiğimiz Nisan, Mayıs'taki kısıtlamalar uygulanabilir. Burada 3 şeye dikkat etmemiz lazım. Ramazan'ın kendisinin getirdiği ayrışma, uzaklaşma ya da sakin yaşam bir faktör. Kurallara uymak bir faktör. Diğer taraftan da bir kısım kısıtlamalar daha gelebilir mi, gelebilir. Örneğin; yaşa bağlı kısıtlamalar ya da kafe restoranın dışında açık olan internet kafeden tutun da sauna, futbol sahası gibi toplu gidilen yerlere bir kısım kısıtlamalar gelebilir. Ramazan'ın ilk 15 günü artırılan kısıtlama, bu ayın olağan seyri ve insanların kurallara uymasıyla Türkiye'nin korona vakalarının azalmasında doğru yolda ilerlediğini göreceğiz" diye konuştu.

Fatih ŞENDİL