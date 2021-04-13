TikToker Yiğit Can Çakmak YiğitResmi: Demet Akalın 7 Bin TL'ye 2 milyonluk reklam yaptırdı!

O 8 TikTok fenomeninden biri olan Yiğit Can Çakmak (YiğitResmi) Bi' Başka'da İrem Erbaş'ın konuğu oldu. Yiğit Can, Demet Akalın ile TikTok fenomenlerinin yaşadığı gerginlikten de bahsetti. Ünlü TikToker, "Boşuna reklamını yaptık onun, sonradan fark ettim. 7 bin TL'ye 2 milyonluk reklam yaptırdı. Kadının son instagram postlarından biri 'Hira'yı TikTok'ta takip edin' Sonra kalktı 'Dolandırıcılar' dedi bize. E ne paylaşıyorsun o zaman kızının TikTok hesabını? Ayıp abla, 7 bin TL ile mi dolandırıldın?" dedi.







Nasıl gidiyor hayat? Boom Club'tan bahseder misin bize?

Çok iyi gidiyor ama çok yoruluyoruz. Diğer fenomen evleri gibi bekliyorduk. Ama öyle bir dünya yok. 7/24 çekimimiz var. Sabah kaldırıyorlar çekim, akşam yatıyoruz çekim. Dur durak yok. Ama güzel burası.



Haftada kaç gün çekim yapıyorsunuz?

14 gün :)



Kendi YouTube kanalında sadece tek bir video var, o da aylar öncesinde yayınlanmış. Devam etmeyecek misin?

Edeceğim. Yakında geliyor yeni videolar.





TikTok maceran nasıl başladı?

2018'de başladım ben. TikTok daha musical.ly iken başladım. Eski kız arkadaşımı bir musical.ly kullanıcısı yayına alıp onu rencide etti. Ben de bunu gördüm. Uygulamaya girdim ve o çocuğun takipçisini geçtim. İlk hedefim buydu. Sonra başka bir arkadaşımla devam ettik. Arkadaşım dans ediyordu ben de yanında duruyordum. Ama ben ünlü oldum :)



Şans eseri geldi fenomenlik yani?

Evet, başta şans eseriydi. Sonra içerik üretmeye başladım. Ardından İstanbul'daki arkadaşlarımla tanıştım ve İzmir'den kalkıp buraya geldim. Çok zorluk çektim. Ailemin haberi olmadan gelmiştim İstanbul'a. Mehmet Javeed ile birlikte çok sabahladık sokaklarda. Kalacak yerimiz yoktu, Kadıköy'de çok sabahladık. Parkta yatıyorduk. Kazıya kazıya buralara kadar da geldik işte.



"Bu yaşta kazanılması çok zor miktarda para kazanıyorum" Fenomenlikle gelen tanınırlık sende psikolojik baskı yarattı mı?

İlk önce alışamadım. "Ünlü olmak bu muydu?" dedim. Ben aynı benim kafasındayım. Değişen tek şey dışarıda birilerinin benimle fotoğraf çekilmesi. Beni seven insanlar oluştu bu süreçte. Üzüldüğüm zaman bir story attığımda birçok farklı yerden bana mesaj ve yorum geliyor. "Abi üzülme, biz senin yanındayız" diyorlar. Bu çok güzel bir şey. Bu yaşta kazandığım paranın da hayatıma büyük bir artısı var. Normal şartlarda bu yaşta kazanılması çok zor bir miktar kazanıyorum.





TikTokta beğenerek takip ettiğin kişiler kim?

Tuğba'nın içeriklerini çok beğeniyorum. Bizim ekipteki Yeşim'i çok beğeniyorum. Mimiklerini hareketlerini çok beğeniyorum.

Cellat36?

Cellat çok yakın arkadaşım. Evet, çok başarılı. Ama Cellat37, Cellat38 gibi tipler çıktı piyasaya. Büyüsü bozuldu gibi hissediyorum.



YouTuber Burak Güngör'ün Cellat hakkında yaptığı yorumlara ne diyorsun?

Cellat'ın cevap vermesi hataydı. Burak Güngör sadece insanlar üzerinden prim yapan biri. Kişiliğini, karakterini bilmem. Ama yolunu bulmuş. Bu videoyu da izler sallar bize kesin.

"Gelen yorumları görünce ağladım" Birkaç ay önce TikTok fenomeni kız arkadaşın Aysude ile bir şarkı çıkardınız. Şarkıdan sonra baya üzüldün, takipçilerinden özür diledin. Neden o kadar üzüldün?



Şarkıyı çok sevmiştim. Kız arkadaşımla birlikte karar vermiştik. Şarkının üstüne baya düştük. Kayıtlara gittik, 2 haftayı uykusuz bir şekilde geçirdik. Klibimize uykusuz gittik. Şirketle sıkıntılar yaşadık. Sesimle oynanmamış şarkıda. Ben de "Çıkarmayacağım parçayı" dedim. Ama şirket şarkımızı paylaşmış. Sesimle oynanmamış haliyle şarkıyı yayınladılar. Arayıp klibi kaldırmalarını söyledim, kaldırmadılar. Gelen yorumlara baktıkça üzüldüm. Tek başıma yapmış olsaydım yine kaldırırdım bu durumu. Ama kız arkadaşımla çıkardık şarkıyı. Onun kariyerine de böyle bir şey katmış oldum. Ardından TikTok'ta yayın açtım, açıklama yapacaktım. Gelen yorumları görünce ağladım. Duygusal bir insanım.





"Demet Akalın'a boşuna prim verdik" Demet Akalın'ın TikTokerlar hakkında yaptığı açıklamalara ne diyorsun?

Çok gereksiz buluyorum. Boşuna reklamını yaptık onun, sonradan fark ettim. Boşuna prim verdik. 7 bin TL'ye 2 milyonluk reklam yaptırdı. Kadının son instagram postlarından biri "Hira'yı TikTok'ta takip edin" ya. Sonra kalktı "Dolandırıcılar" dedi bize. E ne paylaşıyorsun o zaman kızının TikTok hesabını? Ayıp abla, 7 bin TL ile mi dolandırıldın?