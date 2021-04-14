Düğünler iptal edildi mi? Düğün salonları kapatıldı mı?

Dün akşam gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası koronavirüs salgını ile ilgili yeni tedbirler alındı. Sokağa çıkma saatleri değişirken seyahat kısıtlaması da getirildi. Evlenecek olanlar ise düğünlerin iptal olup olmadığını araştırıyor. Yeni genelge ile düğün salonları kapatıldı mı? Kına geceleri, nişanlar ve düğünler iptal mi edildi? İşte detaylar...

DÜĞÜNLER İPTAL Mİ EDİLDİ?

Düğün, nişan, kına, nikah, genel kurul ve toplantılar ile kapalı alanlarda yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonrasına kadar ertelendi.

Yayımlanan genelgede ise şu ayrıntılar yer aldı;

"Evlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesine devam edilmekle birlikte nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren yapılabilecek. Bu süreye kadar herhangi bir şekilde nişan, kına, tören, merasim, düğün yapılmasına müsaade edilmeyecek."

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