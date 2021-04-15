18 yıl önceki cinayeti kanlı havlu çözdü

AYDIN'DA 2003 yılında elleri ve ayakları bağlanıp boğularak öldürülen Emine Akkesen (34) cinayetini, yıllar sonra kanlı havluda tespit edilen katilin DNA örneği aydınlattı. DNA örneğinin Engin Akkuş'a ait olduğu ortaya çıktı. 10 bin kilometre yol kat ederek Eskişehir, Edirne, Konya, Isparta, Adana ve Kahramanmaraş'ta araştırma yapan ekipler, cinayete kurban giden Akkesen ile katil zanlısı Akkuş'u tanıyanların ifadelerini aldı. 3 ay süren bu çalışmaların sonucunda cinayetin failinin Akkuş olduğu tespit edildi.

KABUL ETMEDİ

AKKUŞ'UN örgütlü suçlar ve gasptan suç kaydının bulunduğu, halen başka bir cinayet davasından dolayı "kasten adam öldürme" suçundan cezaevinde tutuklu bulunduğu öğrenildi. Akkuş'un alınan ifadesinde Emine Akkesen'in öldürülmesine ilişkin suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

'ANNEMİN RUHU RAHAT EDECEK'

Annesi öldürüldüğünde 13 yaşında olan Bekir Mert Akkesen, annesinin katilinin 18 yıl sonra ortaya çıktığını belirterek, "Yıllarca annesiz büyüdüm. Kimin öldürdüğünü bilmediğim için acımı hep taze olarak yüreğimde yaşıyordum. Ekipler, bu cinayetin üzerine gitti. Nihayet annemin katili ortaya çıktı. Annemin mezarda kemikleri sızlıyordu ancak katilin bulunmasıyla artık ruhu rahat edecek" dedi.

■ KAZIM YÖRÜKCE