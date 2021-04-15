İzmir'de özel bir şirkette çalışan ve iş arkadaşları ile birlikte öğle yemeği için gittiği kokoreççide diline iğne batan Fatma Yüce (42) başarılı bir ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Yaşadığı kabusu Yeni Asır'a anlatan ve 'Aklıma gelmeyen başıma geldi' diyen Yüce, "İlk önce boğaz enfeksiyonu teşhisi konuldu ancak gerçek daha sonra ortaya çıktı. Olacağı varmış diyorum, dışarıda yemek yemeğe devam edeceğim" dedi.

TOMOGRAFİDE GÖRÜLDÜ

Menemen'deki bir kokoreççiye öğle yemeği için 10 arkadaşı ile birlikte giden Fatma Yüce, yemek yerken diline bir şey takıldığı fark edip boğazında kısa süreli bir acı hissetti ancak çok önemsemedi. Olaydan bir süre sonra yutkunurken ve yemek yerken boğaz ağrısı hisseden Yüce'ye ilk gittiği hastanede boğaz enfeksiyonu teşhisi konuldu. Verilen ilaçları kullanan ancak durumunda bir değişiklik olmadığını anlayan Yüce bu kez Medicana İnternational İzmir Hastanesi'ne gitti. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanları Prof. Dr. Ercan Pınar ile Prof. Dr. Murat Songu, çektikleri tomografide Yüce'nin diline saplı bir iğne olduğunu tespit etti. Yüce başarılı bir ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

NEFES ALDI

Yeni Asır'ın hastanede görüştüğü Fatma Yüce, önce kendisine boğaz enfeksiyonu teşhisi konulduğunu ardından doktorların dil ve ağız tabanı tümöründen de şüphelendiklerini ancak yapılan tetkik sonrasında sadece iğne battığını öğrenince rahat bir nefes aldığını söyledi.

İş arkadaşları ile Menemen'deki o kokoreççide ilk kez yemek yediğini ifade eden Yüce, "Bunun olacağı varmış diyorum. Çünkü işyerinin yemekhanesinden ya da evde pişirdiğim yemekten de böyle bir şey çıkabilirdi. O kokoreççi de değil başka bir yerde de başıma gelebilirdi. Arkadaşlarım duyunca çok şaşırdı. Aklıma gelmeyen, başıma geldi. Gazete haberlerinde böyle şeyler okuyorduk ama aklıma geleceğini hiç düşünmemiştim. Benim için kötü bir anı oldu ancak dışarıda yemek yemeğe devam ederim" dedi.

PROF. DR. SONGU: ENFEKSİYONA YOL AÇABİLİRDİ

AMELİYATI Medicana International İzmir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Murat Songu ile birlikte gerçekleştirdiklerini anlatan Prof. Dr. Ercan Pınar, "Zorlu bir ameliyatı başarılı bir şekilde yaptık. Daha önce dile batan bir kürdan çıkardık ancak ben de hayatımda dilden metal olarak ilk defa iğne şeklinde yabancı bir cisimle karşılaştım. Eğer biz o iğneyi yerinden almasaydık yabancı cisim reaksiyonu orada bir enfeksiyona yol açabilir ya da dil hareketli bir organ olduğu için yer değiştirip ağız tabanına doğru ilerleyebilirdi. Yemek borusuna ilerleyip orayı delse daha ciddi sonuçları olabilirdi. Hastamız şu an gayet sağlıklı. Fatma hanım 3-4 gün içinde istediği gibi yiyip içebilecek" dedi.

METİN BURMALI