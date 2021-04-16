CEKUT afete karşı göreve

ADALET Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Silivri, Maltepe ve Aliağa Ceza İnfaz Kurumları kampüslerindeki kurumlarda görevli 63 gönüllü personelden CEKUT, İzmir İl Afet ve Durum Müdürlüğü'nce yapılan program kapsamında 45 günlük kentsel arama ve kurtarma temel eğitimi alıyor. Eğitimler sürerken, İzmir AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü'nde İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre ve İzmir İl Afet ve Acil Durumu Müdürü Kartal Muhcı'nın da katılımıyla arama ve kurtarma tatbikatı yapıldı. Tatbikatta, senaryoya göre enkaz altında olan yaralılar başarılı bir çalışma ile kurtarıldı. Tatbikatı izleyen İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, "63 personelimizin hepsi gönüllü. Onlara ve AFAD yetkilileri ile eğitmenlerimize teşekkür ediyoruz. Allah afetlerden saklasın ama ola ki bir afet karşısında artık bizim teşkilatımız da sizlerin yetiştireceği ekipler sayesinde enkazda kalanlara büyük faydalar sağlayacaktır" diye konuştu.