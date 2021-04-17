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Haberler Yaşam Çamur yağacak!

Çamur yağacak!

İzmir Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, meteorolojik verilere göre, hafta sonu 'nden Türkiye'ye toz taşınımı beklendiğini söyledi.

Çamur yağacak!

17.4.2021

Vatandaşlara maskelerini çıkarmama uyarısında bulunan Prof. Dr. Yaşar, hafta sonu beklenen yağmurla araçların üzerinin de çamur olabileceğini belirtti. Prof. Dr. Yaşar, "Mutlaka çamura bürünecektir araçlarımız. Umarım, önümüzdeki hafta yağmur daha çok yağar; çünkü bu tozlar, yağmurla birlikte aşağı iniyor. İnsin ki biz de rahatlayalım. Kapıyı, pencereyi açabilelim. Toprağa indikten sonra bize bereket olarak dönüyor" diye konuştu.

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