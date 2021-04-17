İdamdan kaçtı ama dayaktan kaçamadı

Amirabad, olayın ardından tutuklanan Coşkun'un daha önce de evin bahçesine mezar kazarak kendisini ölümle tehdit ettiğini belirtti.

ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ

Galavizh Ayoubi Amirabad 14 Nisan günü Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde oturan komşusuna iftara gitti. Yaklaşık 1 aydır eve gelmediği belirtilen Zülküf Coşkun da eşinin ardından komşularının evinin önüne geldi. Amirabad, evin bahçesinde bir aydır nerede olduğunu sorduğu eşi Zülküf Coşkun tarafından dövülmeye başladı.

KIZINI DA TEHDİT ETTİ

Amirabad'ı dakikalarca tokatlayıp, yerde tekmeleyen Coşkun, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden eşinin ilk evliliğinden olan kızı A.F.J'ye (16) de tehditler savurdu. Görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden 'Lütfen bize yardım edin' notuyla paylaşan A.F.J, annesi ve kendisinin 2 yıldır şiddete ve tehdide maruz kaldığını öne sürdü. A.F.J, hayatlarından endişe ettiklerini belirtti. Gözaltına alınan Coşkun tutuklandı.