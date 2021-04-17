Kusadası’nda 2 sokak karantinaya alındı

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde 2 sokakta, yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle karantina başlatıldı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, izolasyon kurallarına uyulmaması, ev ziyaretlerinin devam etmesi ve vaka sayısındaki artış sebebiyle Kirazlı Mahallesi'ndeki 2 sokakta, karantina uygulaması başlatıldığı kaydedildi. Sokakların giriş çıkışlarında jandarma ekiplerinin görev yaptığı bildirildi.

İBRAHİM UZUN