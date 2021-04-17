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Haberler Yaşam Polisten polise kumar davası

Polisten polise kumar davası

Polisten polise kumar davası

17.4.2021

MUĞLA'NIN Köyceğiz ilçesinde, Cumhuriyet Savcılığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 2 ay önce "Kumar operasyonu" adı altında yaptığı para ceza uygulamasında "Kesin ve inandırıcı deliller bulunmadı" diyerek kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Ceza yazılanlardan 30 yıllık polis memuru Dursil Çav, olayın polis tarafından basına 'Kumar operasyonu' olarak servis edildiğini, kendilerinin de kumarbaz gibi gösterildiğini belirterek, hukuk mücadelesi başlattı. Hem Savcılığa hem de Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne suç duyurusunda bulunan Çav, "Biz sadeve okey oynuyorduk, kumar oynamıyorduk. Maddi ve manevi tazminat davası da açacağım" dedi.

ÖMER KUNDAKÇI

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