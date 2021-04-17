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Haberler Yaşam Temaslı sağlıkçı bankada yakalandı

Temaslı sağlıkçı bankada yakalandı

Temaslı sağlıkçı bankada yakalandı

17.4.2021

AYDIN'DA bir hastanenin kan alma biriminde çalışan Sondan Ç'nin, gittiği banka şubesinde yapılan HES sorgulamasında temaslı olduğu tespit edildi. Güvenlik personeli 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Herkesi şaşırtan sağlıkçı Sondan Ç, polis ekiplerine eşinin korona virüs testinin pozitif çıktığını, evlerinde kendilerine yardımcı olacak kimse bulunmadığı için faturalarını ödemek üzere şubeye geldiğini söyledi. Polis tarafından gözetim altına tutulan sağlıkçı kadın, evine gitmek istedi. Ekiplerin buna izin vermemesi nedeniyle sinirlenen kadın ile polis ekipleri arasında tartışma yaşandı. Durumun kendisine anlatılmasından sonra sağlıkçı kadın, filyasyon ekibi tarafından bölgeden götürüldü.

KAZIM YÖRÜKCE

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