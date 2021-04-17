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Haberler Yaşam Yola çıktıgı anda kamyonet çarptı

Yola çıktıgı anda kamyonet çarptı

Yola çıktıgı anda kamyonet çarptı

17.4.2021

İZMİR'İN Urla ilçesinde kamyonet ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Balıklıova Mahallesi yönünden Mordoğan Mahallesi istikametine giden M.E. idaresindeki kamyonet, Vedat Dönmez'in kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, Vedat Dönmez olay yerinde yaşamını yitirdi. Jandarma ekipleri, kamyonet sürücüsü M.E'yi gözaltına aldı. Bu arada, Vedat Dönmez yönetimindeki hafif ticari aracın, sağda park halinde beklerken aniden yola çıktığı iddia edildi.
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