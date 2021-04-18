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Haberler Yaşam 2020, ‘Sessiz Okyanus Yılı’ ilan edildi

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2020, ‘Sessiz Okyanus Yılı’ ilan edildi

18.4.2021

KÜRESEL su altı haritaları üzerinde çalışma yapan bilim insanları, korona virüs salgınında insandan kaynaklı seslerin azalması nedeniyle okyanuslarda gürültü kirliliğinin azaldığını açıkladı. Uzmanlar, 'Sessiz Okyanus Yılı' ilan ettikleri 2020 yılındaki bu durumun sese ihtiyaç duyan canlılara olumlu yansıdığına inanıyor.
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