KÜRESEL su altı haritaları üzerinde çalışma yapan bilim insanları, korona virüs salgınında insandan kaynaklı seslerin azalması nedeniyle okyanuslarda gürültü kirliliğinin azaldığını açıkladı. Uzmanlar, 'Sessiz Okyanus Yılı' ilan ettikleri 2020 yılındaki bu durumun sese ihtiyaç duyan canlılara olumlu yansıdığına inanıyor.
2020, ‘Sessiz Okyanus Yılı’ ilan edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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