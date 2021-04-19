23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusu araştırılıyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle geçtiğimiz sene 23 Nisan'da kısıtlama uygulanmıştı. Bu sene cuma gününe denk gelen 23 Nisan için yasak olup olmayacağı araştırılıyor. 23 Nisan'da yasak var mı? 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte detaylar...

23 NİSAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

23 Nisan bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Hafta sonu uygulanan yasak ile birlikte 23 Nisan tarihinin birleştirilip 3 günlük sokağa çıkma yasağının olacağı gündeme geldi. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bilindiği üzere; geçen yıl 4 günlük kısıtlama uygulanmıştı.

23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacağına dair henüz resmi bir gelişme veya açıklama gelmedi. Geçen yıl kısıtlama 4 gün uygulanmıştı. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın tavsiye kararlarına göre nihai kararın ilerleyen günlerde verilmesi bekleniyor.

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