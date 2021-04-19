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Başkan Erdoğan Boyko Borisov ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan'ın GERB Partisi Lideri ve müstafi Başbakan Boyko Borisov ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, Bulgaristan'daki seçimde GERB'in birinci parti olması dolayısıyla Boyko Borisov'a tebriklerini iletti.

19.04.2021, 23:57