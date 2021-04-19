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Haberler Yaşam Başkan Erdoğan Boyko Borisov ile görüştü

Başkan Erdoğan ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'ın GERB Partisi Lideri ve müstafi Başbakan ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, Bulgaristan'daki seçimde GERB'in birinci parti olması dolayısıyla Boyko Borisov'a tebriklerini iletti.

Başkan Erdoğan Boyko Borisov ile görüştü

19.04.2021, 23:57

Başkan Erdoğan, Bulgaristan'ın GERB Partisi Lideri ve müstafi Başbakan Boyko Borisov ile telefonda görüştü.

Erdoğan, görüşmede Bulgaristan'daki seçimde GERB'in birinci parti olması dolayısıyla Boyko Borisov'a tebriklerini iletti.

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