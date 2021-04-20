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Haberler Yaşam Bursa-İzmir-İstanbul otoyoluna bakım onarım ayarı

-İzmir-İstanbul otoyoluna bakım onarım ayarı

-İzmir-İstanbul otoyolunda yapılacak olan derz ve bakım çalışması sebebiyle ulaşımda aksaklık yaşanmaması için uyarı yapıldı.

Bursa-İzmir-İstanbul otoyoluna bakım onarım ayarı

20.04.2021, 17:49

Bursa Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, '' Gebze - Orhangazi - İzmir otobanı ve bağlantı yolları dahil olmak üzere otoyolun sorumluluk alanında kalan Şehir Hastanesi - Hal Kavşağı arası kontrol kesiminde bulunan orta kanal viyadüğü üzerinde 17 Nisan ile 25 Nisan tarihleri arasında Otoyol A.Ş. tarafından yapılacak derz bakım onarım çalışması nedeniyle, İzmir istikametine trafik akımı bant aktarması yapılarak karşı şeride verilecek, Ankara - İstanbul istikametine trafik akımı ise emniyet şeridi dahil 2 şerit olarak sağlanacaktır'' denildi.

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