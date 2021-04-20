İmam hatiplilere hakaret eden mütercimler’e 10 ay hapis

KATILDIĞI bir televizyon programında İmam Hatip Lisesi mezunları hakkında söylediği sözler nedeniyle yargılanan Erol Mütercimler hakkında karar açıklandı. Mahkeme, sanık Mütercimler'in 10 ay hapis ile cezalandırılmasına hükmederek verilen cezayı erteledi. İddianamede Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile iş adamı Bilal Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 16 kişi 'müşteki', Erol Mütercimler ise 'şüpheli' olarak yer almıştı. Mütercimler'in 'halkın bir kesimini sosyal sınıf din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçunu işlediği ifade edilmişti.