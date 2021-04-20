  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam İmam hatiplilere hakaret eden mütercimler’e 10 ay hapis

İmam hatiplilere hakaret eden mütercimler’e 10 ay hapis

İmam hatiplilere hakaret eden mütercimler’e 10 ay hapis

20.4.2021

KATILDIĞI bir televizyon programında İmam Hatip Lisesi mezunları hakkında söylediği sözler nedeniyle yargılanan Erol Mütercimler hakkında karar açıklandı. Mahkeme, sanık Mütercimler'in 10 ay hapis ile cezalandırılmasına hükmederek verilen cezayı erteledi. İddianamede Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile iş adamı Bilal Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 16 kişi 'müşteki', Erol Mütercimler ise 'şüpheli' olarak yer almıştı. Mütercimler'in 'halkın bir kesimini sosyal sınıf din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçunu işlediği ifade edilmişti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İmam hatiplilere hakaret eden mütercimler’e 10 ay hapis haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.