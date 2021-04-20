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Haberler Yaşam Virüs kaynaklı ölümler bir ayda dört kat arttı

kaynaklı ölümler bir ayda dört kat arttı

Virüs kaynaklı ölümler bir ayda dört kat arttı

20.4.2021

Kovid-19 verilerine göre, 18 Mart- 18 Nisan'ı kapsayan sürede vefatlar 4 kat, ağır hastalar ise 2 kat arttı. Sağlık Bakanlığı verilerinden derlenen bilgiye göre, Mart ayından itibaren vefatlarda artış yaşanmaya başladı. 1 Nisan tablosunda vefatlar 176'yken, 6 Nisan'da 200'ü aşarak 211 olarak kayıtlara geçti. Kovid-19 nedeniyle 18 Nisan'da 318 kişi hayatını kaybetti. 18 Mart'ta 81 kişinin yaşamını yitirdiği göz önüne alındığında, 1 aylık süreçte Kovid-19 kaynaklı vefatların 4 kat arttığı görüldü.
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