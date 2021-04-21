Liselilerden insansız su altı robotu

TEKNOFEST Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivaline her yıl çeşitli projelerle katılan ve çeşitli dereceler elde etmeyi başaran Manisa Fen Lisesi, festival kapsamındaki Su Altı Sistemleri Yarışması için de tasarım geliştirdi. Lise öğrencilerinin 3 boyutlu katı modelleme programında hazırladığı, su altı manevra kabiliyetine sahip robot, yapay zekayla kendi kendine karar verebilen ve bazı görevleri otonom şekilde yerine getirebilen özelliklerle tasarlandı. Yoğun mesai harcayarak 3 hafta gibi kısa bir sürede robotu tamamlamayı başaran Manisa Fen Lisesi İnsansız Su Altı Araçları Takımı, Atatürk Olimpik Yüzme Havuzları'nda robotun performans test çalışmalarına başladı.

İHA'LARA SU ALTI DESTEĞİ

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni ve proje danışmanı Ertuğ Gözaydın, takımlarını Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyeleri'nde eğitim gören 10 öğrenciden oluşturduklarını aktardı. Gözaydın, "Esas amacımız milli savunma sanayisine, milli teknolojiye katkı sağlayabilecek mühendisler yetiştirebilmek, Türkiye'nin İHA ve SİHA'larla yaptığı atılımı, su altında da sürdürebilmek" dedi.