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Haberler Yaşam Son dakika: MSÜ sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM MSÜ sonuç sorgulama...

Son dakika: sonuçları açıklandı! ÖSYM MSÜ sonuç sorgulama...

Son dakika haberi...ÖSYM, (2021-MSÜ) sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıkladı. MSÜ sonuç sorgulama ekranı...

Son dakika: MSÜ sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM MSÜ sonuç sorgulama...

22.04.2021, 11:06 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021, 11:12

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) sonuçlarını açıkladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 4 Nisan'da gerçekleştirilen 2021-MSÜ'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.

MSÜ SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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