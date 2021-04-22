Son dakika: MSÜ sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM MSÜ sonuç sorgulama...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) sonuçlarını açıkladı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 4 Nisan'da gerçekleştirilen 2021-MSÜ'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.
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