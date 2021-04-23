Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle
Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor.
10. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
"Hepiniz kötü olmayın, bu dünyaya iyi adamlar da lazım!"
Ömer, Akif'in para teklifini kabul edince Kadir'le arasında ipler gerilir. Evi terk eden Ömer nereye gideceğini bilmez haldeyken sürpriz bir davet alır. Doruk kendisine güvenmeyen Asiye'nin kalbini kazanmak için elinden geleni yapar. Orhan çocukları evden kovan, üstüne bir de paralarını alan Şengül'e çok kızgındır. İkilinin arası iyice açılır. Ömer sıfırdan yükselerek, zengin olma hayallerine dalıp Akif'in yanında işe girer. Ancak kardeşlerinden uzakta, ait olmadığı bir dünyada zorlanır, eve geri döndüğünde herkesi şaşırtan bir gelişme olur.
Kardeşlerim, yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!
Kardeşlerim 10. bölümde bu hafta neler olacak? Kardeşlerim 10. yeni bölüm fragmanı izle haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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