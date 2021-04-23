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Haberler Yaşam Kardeşlerim 10. bölümde bu hafta neler olacak? Kardeşlerim 10. yeni bölüm fragmanı izle

Kardeşlerim 10. bölümde bu hafta neler olacak? Kardeşlerim 10. fragmanı izle

Kardeşlerim 10. 2. fragmanı yayınlandı. Gerek oyuncu kadrosu gerekse sürprizlerle dolu sahneleriyle dizi severlerin gönlünü fetheden Kardeşlerim 10. yeni bölümünde olayların ardı arkası kesilmiyor. Peki yeni bölümde neler olacak? Kardeşlerim dizisi fragmanını izlemek isteyenler haberimizden detaylara ulaşabilir.

Kardeşlerim 10. bölümde bu hafta neler olacak? Kardeşlerim 10. yeni bölüm fragmanı izle

23.04.2021, 11:10

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle

Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor.



10. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

"Hepiniz kötü olmayın, bu dünyaya iyi adamlar da lazım!"

Ömer, Akif'in para teklifini kabul edince Kadir'le arasında ipler gerilir. Evi terk eden Ömer nereye gideceğini bilmez haldeyken sürpriz bir davet alır. Doruk kendisine güvenmeyen Asiye'nin kalbini kazanmak için elinden geleni yapar. Orhan çocukları evden kovan, üstüne bir de paralarını alan Şengül'e çok kızgındır. İkilinin arası iyice açılır. Ömer sıfırdan yükselerek, zengin olma hayallerine dalıp Akif'in yanında işe girer. Ancak kardeşlerinden uzakta, ait olmadığı bir dünyada zorlanır, eve geri döndüğünde herkesi şaşırtan bir gelişme olur.

Kardeşlerim, yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

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