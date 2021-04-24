AUZEF sınav giriş ekranı! İstanbul Üniversitesi AUZEF online sınav....

AUZEF online sınav girişi nasıl yapılır? sorusu yoğun olarak araştırılıyor. Yapılan açıklamaya göre her ders için, sınav takviminden bir gün tayin edilecek. Belirtilen günde https://esinav.istanbul.edu.tr adresinden ilgili derse ait sınav 04.00 ile 23.59 saatleri arasında istenilen zaman gerçekleştirebilecek. İşte AUZEF online sınav giriş ekranı...

AUZEF ONLİNE SINAV GİRİŞ SAYFASI

İstanbul Üniversitesi (İÜ) AUZEF online sınav giriş ekranı ve vize sınav tarihlerine ilişkin merak edilen tüm detaylar şöyle;

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada şu detaylar yer alıyor;

Değerli Öğrencilerimiz, küresel salgın sürecinin gidişatı göz önünde bulundurularak sınav süresi 12 güne çıkarılmıştır.

Ara sınavda (vize) dersinizden/derslerinizden hangi gün sınava gireceğinizi https://esinav.istanbul.edu.tr adresindeki "Sınav Takvimi" sekmesine tıklayarak öğrenebilecek veya buradan sınav programınızın çıktısını PDF formatında alabileceksiniz. Sınav sisteminde tarihi gelmemiş olan sınavlarınızın "Uygun Olmayanlar" sekmesi altında görüntülenmesi sınavla ilgili herhangi bir sorun oluşturmayacaktır.

Her ders için, aşağıda belirtilen sınav takviminden bir gün tayin edilecektir. Belirtilen günde https://esinav.istanbul.edu.tr adresinden ilgili dersinize ait sınavınızı 04.00 ile 23.59 saatleri arasında dilediğiniz zaman gerçekleştirebilirsiniz.