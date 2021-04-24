Bayramda 9 günlük tam kapanma olacak mı?

Ramazan Bayramı için geri sayım sürüyor. Vatandaşlar bayramda sokağa çıkma kısıtlaması ve tam kapanma olup olmayacağını araştırıyor. Vaka sayılarının son günlerde yüksek rakamlarda seyretmesi nedeniyle kısıtlamalar gündemde. Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, 9 günlük tam kapanma olacak mı? İşte detaylar...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın birinci günü 13 Mayıs'ta başlıyor. 15 Mayıs bayramın son günü olacak.

Yayımlanan genelgede; bayramda sokağa çıkma yasağı ve seyahat yasağı ile ilgili ek bir madde bulunmuyor.

BAYRAMDA 9 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Bayramda 9 gün sokağa çıkma yasağı iddiaları ile ilgili henüz kesin bir açıklama bulunmuyor. Konu ile ilgili gelişmeler olduğunda haberimizden takip edebilirsiniz.