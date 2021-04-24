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Haberler Yaşam Bayramda 9 günlük tam kapanma olacak mı?

Bayramda 9 günlük tam kapanma olacak mı?

Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz sene 'ında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Peki bu sene bayramda 9 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte detaylar...

Bayramda 9 günlük tam kapanma olacak mı?

24.04.2021, 09:31

Ramazan Bayramı için geri sayım sürüyor. Vatandaşlar bayramda sokağa çıkma kısıtlaması ve tam kapanma olup olmayacağını araştırıyor. Vaka sayılarının son günlerde yüksek rakamlarda seyretmesi nedeniyle kısıtlamalar gündemde. Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, 9 günlük tam kapanma olacak mı? İşte detaylar...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın birinci günü 13 Mayıs'ta başlıyor. 15 Mayıs bayramın son günü olacak.

Yayımlanan genelgede; bayramda sokağa çıkma yasağı ve seyahat yasağı ile ilgili ek bir madde bulunmuyor.

BAYRAMDA 9 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Bayramda 9 gün sokağa çıkma yasağı iddiaları ile ilgili henüz kesin bir açıklama bulunmuyor. Konu ile ilgili gelişmeler olduğunda haberimizden takip edebilirsiniz.

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