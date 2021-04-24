Kovid-19 aşı sorgulama nasıl yapılır? Aşı randevusu alma ekranı...

Koronavirüs aşısı olmak isteyenler aşı sırasının gelip gelmediğini ve aşı randevusunun nereden nasıl alınacağını araştırıyor. Aşı sorgulama işlemleri e-Nabız sistemi ve SMS ile yapılabiliyor. Peki aşı sırası sorgulaması nasıl yapılır? Aşı randevusu nasıl alınır? İşte koronavirüs aşı randevusu ile ilgili merak edilenler...

KORONAVİRÜS AŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Aşı sırası E-Nabız sisteminden ya da 2023'e 'Aşıla' yazıp SMS atarak öğrenilebiliyor. Aynı zamanda hastaneye gelemeyen vatandaşların evlerine gidilerek aşı uygulaması gerçekleştirilecek.

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KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı durumu sorgulaması sonucu aşı yapılacak grupta yer alınıyorsa randevu için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden tarih ve saat şeçilerek randevu oluşturulabilir.

Randevu sonrası kısa mesaj ile bilgilendirme yapılıyor. Ayrıca randevu bilgileri e-Nabız ve MHRS uygulamalarında da görünüyor.