  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Thodex ve Vebitcoin’den sonra GoldexCoin’e de ulaşılamıyor

ve ’den sonra ’e de ulaşılamıyor

Thodex ve Vebitcoin’den sonra GoldexCoin’e de ulaşılamıyor

25.4.2021

THODEX ve Vebitcoin dolandırıcılığının ardından GoldexCoin adlı kripto para alım-satım platformuna da ulaşılamıyor. GoldexCoin yatırımcıları paralarını geri alamazken, platforma erişim sağlanamıyor. Şirketten yapılan açıklamada, sistemin tekrar açılacağı ve kullanıcıların tüm varlıklarının korunduğu belirtildi
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Thodex ve Vebitcoin’den sonra GoldexCoin’e de ulaşılamıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.