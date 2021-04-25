THODEX ve Vebitcoin dolandırıcılığının ardından GoldexCoin adlı kripto para alım-satım platformuna da ulaşılamıyor. GoldexCoin yatırımcıları paralarını geri alamazken, platforma erişim sağlanamıyor. Şirketten yapılan açıklamada, sistemin tekrar açılacağı ve kullanıcıların tüm varlıklarının korunduğu belirtildi
Thodex ve Vebitcoin’den sonra GoldexCoin’e de ulaşılamıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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