Thodex ve Vebitcoin’den sonra GoldexCoin’e de ulaşılamıyor

THODEX ve Vebitcoin dolandırıcılığının ardından GoldexCoin adlı kripto para alım-satım platformuna da ulaşılamıyor. GoldexCoin yatırımcıları paralarını geri alamazken, platforma erişim sağlanamıyor. Şirketten yapılan açıklamada, sistemin tekrar açılacağı ve kullanıcıların tüm varlıklarının korunduğu belirtildi